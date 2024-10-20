Tulkerim'de Filistinli Askeri Araçla Ezilerek Öldürüldü

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bir Filistinlinin, İsrail ordusuna ait askeri araçla ezilerek öldürüldüğü bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Tulkerim kentinde motosiklet kullanan bir Filistinli, İsrail ordusuna ait askeri araçla ezildi.

Ağır yaralanan Filistinli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Filistinlinin kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 758'e yükseldi.