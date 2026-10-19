Tüm Bel-Sen, 44 kişinin gözaltına alındığı Çukurova operasyonuna tepki gösterdi - Son Dakika
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Tüm Bel-Sen, 44 kişinin gözaltına alındığı Çukurova operasyonuna tepki gösterdi

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Tüm Bel-Sen, 44 kişinin gözaltına alındığı Çukurova operasyonuna tepki gösterdi
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Tüm Bel-Sen Merkez Yürütme Kurulu, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın da aralarında bulunduğu 44 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Kurul, operasyonun hukuki değil, muhaliflere gözdağı vermeyi amaçlayan siyasi bir müdahale olduğunu savundu.

(ANKARA) - Tüm Bel-Sen Merkez Yürütme Kurulu, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın da aralarında bulunduğu 44 kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "operasyonun hukuki değil, muhaliflere gözdağı vermeyi amaçlayan siyasi bir müdahale olduğunu" savundu.

Tüm Bel-Sen Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkın demokratik iradesine bir darbe girişimi daha. AKP iktidarının kendisinden olmayan belediyelere yönelik talimatlı yargı operasyonları maalesef ki bu sefer de Çukurova Belediyesi hedef seçildi. Bu sabah Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın ve üyelerimizin de aralarında olduğu 44 kişi gözaltına alındı, belediye binası polis ablukasına alındı.

Haklarındaki herhangi bir soruşturmada çok rahat savcılığa gidip ifade verebilecek olan belediye başkanının ve çalışanların sabaha karşı evleri basılıp gözaltına alınması, belediyenin polis ablukasına alınarak çalışanlar üzerinde mobbing yaratılması açıkça göstermektedir ki aynı öncekiler gibi bu sözde yolsuzluk soruşturması da hukuki değil, iktidarına teslim olmayan tüm muhaliflere ve toplumun geneline gözdağı verme amaçlı siyasi bir operasyondur.

Yargının, ülkede tekçi bir siyasal düzen dizayn etmek için adeta bir araç gibi kullanılarak demokratik siyasete müdahale edildiği bu haksız ve hukuksuz siyasi operasyonları, emek ve demokrasi güçlerinin bütününe yönelik sistematik saldırıların bir parçası olarak görüyor, kabul etmiyoruz ve halkın demokratik iradesine sahip çıkma mücadelesine destek veriyoruz."

Kaynak: ANKA
Merkez Yürütme Kuruluİnsan HaklarıEmrah KozayÇukurovaPolitikaGüncelSon Dakika

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