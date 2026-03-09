Eczanelere Erişim Zorluğu Uyarısı

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, eczanelerin önünün gelişigüzel araç park edilmesi nedeniyle hastaların eczanelere erişmekte ciddi zorluk yaşadığını belirterek, "Yetkililerin mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli denetimleri yapması ve idari yaptırım uygulaması gerekiyor" dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, "Eczane önleri otopark değildir" başlıklı yazılı açıklamasında, günün her saatinde ilaç ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastalar için eczanelere erişimin kolay, güvenli ve hızlı olmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Saydan, şunları kaydetti:

"Eczaneler, vatandaşlarımızın ilaca ve sağlık danışmanlığına kesintisiz şekilde ulaşabildiği, sağlık sistemimizin en yaygın ve erişilebilir noktalarıdır. Mevzuat kapsamında eczaneler birinci basamak sağlık hizmet sunucuları arasında yer almakta olup toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesinde hayati bir görev üstlenmektedir. Bu çerçevede Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 115. maddesi açık bir düzenleme içermektedir. Söz konusu maddede; hastane ve sağlık kuruluşlarının giriş ve çıkışlarını engelleyecek şekilde araç park edilmesi yasaklanmıştır. Bu hükmün amacı, sağlık hizmetinin gecikmeden ve kesintiye uğramadan sunulmasını sağlamaktır."

"Eczaneler, birinci derece sağlık hizmet sunucusu olarak tanımlanmıyor"

Eczaneler, mevzuatta açıkça birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak tanımlandığından, eczane girişlerinin araç parkı nedeniyle kapatılması veya erişimin engellenmesi söz konusu düzenlemenin amacına ve ruhuna açıkça aykırıdır. Bu durum yalnızca bir trafik ihlalinin de ötesinde vatandaşların sağlık hizmetine erişimini geciktiren bir engel teşkil etmektedir. Nitekim Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019/10 Sayılı ve 2019/18 Sayılı Genelgesi ile eczanelerin sağlık hizmet sunumu içindeki yeri açıkça vurgulanmış; vatandaşların ilaca erişiminin kolaylaştırılması ve sağlık hizmetinin kesintisiz yürütülmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak uygulamada, birçok eczanenin önünün araç parkı nedeniyle kapatıldığı, hastaların eczanelere erişimde ciddi zorluk yaşadığı görülmektedir. Özellikle; acil ilaç ihtiyacı bulunan hastalar, yaşlı ve engelli vatandaşlar, hareket kabiliyeti sınırlı hastalar, bebek arabası ile gelen anne ve babalar eczane girişlerinin kapatılması nedeniyle mağdur olmaktadır. Sağlık hizmetinin doğası gereği dakikalar dahi hayati önem taşıyabilmektedir. Bu nedenle eczanelerin önüne araç park edilmesi yalnızca trafik düzenini değil, aynı zamanda halk sağlığını da doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda; belediyelerin trafik zabıta birimlerini, Emniyet teşkilatına bağlı trafik ekiplerini, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda eczanelerin girişlerini kapatan araçlara karşı resen denetim yapmaya ve gerekli idari yaptırımları uygulamaya davet ediyoruz.

"Kamu düzeni için şikayet beklenmeden doğrudan işlem yapılabilmeli"

Bu konuda işlem yapılabilmesi için mutlaka bir şikayet beklenmemelidir. Kamu düzeni ve halk sağlığının korunması amacıyla ilgili birimlerin mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde doğrudan işlem tesis etmesi mümkün ve gereklidir. Vatandaşlarımızı da eczanelerin önüne araç park etmemeleri konusunda özen göstermeye davet ediyor; toplum sağlığına hizmet eden sağlık noktalarına erişimin engellenmemesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz. Hastalarımızın ilaca ve sağlık hizmetine hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde ulaşabilmesi için tüm kurumları ve vatandaşlarımızı daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz."