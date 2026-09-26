Tüm Emekliler Sendikası, AYM eylemindeki emekli polis ölümü için istifa çağrısı yaptı

Haber: Erva GÜN/ Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Tüm Emekliler Sendikası, Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu için Sakarya Caddesi'nde açıklama yaptı. "Bütün sorumluların istifa etmelerini istiyoruz" denilen açıklamada, "Seyyanen zam bütün emekli memurların yasal hakkıdır. İnsanca yaşamak bütün emeklilerin hakkıdır. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Geçinemiyoruz, artık yeter" ifadeleri kullanıldı.

Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu'nun ölümünün ardından Sakarya Caddesi'nde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması Şekeroğlu için yapılan saygı duruşuyla başlarken, eylemde "Para için değil, onurumuz için sokaklardayız. Geçinemiyoruz" yazılı pankart açıldı.

Tüm Emekliler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, milyonlarca emeklinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya zorlandığı belirtilerek, emeklilerin yaşam koşullarının "katlanılmaz bir noktaya" geldiği ifade edildi. Açıklamada, emekli aylıklarını eriten ve yaşam koşullarını ağırlaştıran emeklilik politikalarının eleştirildiği kaydedildi.

"AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Açıklamada, Ali Şekeroğlu'nun ölümüne ilişkin, "Daha dün Anayasa Mahkemesi önünde haklarımız için bir araya geldiğimiz sırada bir emekli arkadaşımızın, Ali Şekeroğlu'nun canına kıyması bizleri derinden üzmüştür. Arkadaşımızın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi. Şekeroğlu'nun 60 yaşında, iki çocuk babası olduğu ve uzun yıllar devlete hizmet ederek güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen açıklamada, emekli olduktan sonra aldığı aylıkla geçinemediği ifade edildi. Şekeroğlu'nun Anayasa Mahkemesi önündeki eylem sırasında elinde "Para için değil, onurumuz için buradayız" yazılı döviz taşıdığı hatırlatıldı.

"EMEKLİ MEMURLARIN ONURLARI HİÇE SAYILDI"

Açıklamada, memurlara 2023 yılı Temmuz ayında verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emekli memurlara yansıtılmadığı savunularak, "Yasalara rağmen emekli memurlar yok sayıldı, açık yasa hükümleri dikkate bile alınmadı. Emekli memurların onurları hiçe sayıldı" ifadelerine yer verildi.

Emekli maaşlarının yetersiz olduğu belirtilen açıklamada, "Memur ve işçi emeklilerine verilen maaşlar perişanlık maaşıdır. Dört tane emeklinin toplam maaşı yoksulluk sınırının altındadır. Bu bir rezalettir; bu, emeklinin açlığa mahkum edilmesidir" denildi.

Açıklamada, Ağustos 2026 itibarıyla TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınırının 37 bin 388 lira 30 kuruş, yoksulluk sınırının 121 bin 786 lira, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin 48 bin 305 lira 38 kuruş ve net asgari ücretin 28 bin 75 lira 10 kuruş olduğu belirtildi. Emekli maaşlarının çalışan memurların maaş katsayılarına endeksli olduğu savunulan açıklamada, "Hükümet toplu sözleşme veya enflasyon farkı nedeniyle memur maaş katsayılarını artırdığında, bu artış otomatik olarak memur emeklilerine de aynı oranda yansır" ifadeleri kullanıldı.

"EMEKLİLER, YILALRCA ÇALIŞARAK HAK ETTİĞİ İNSANCA YAŞAMI İSTİYOR"

Açıklamada, emeklilerin yıllardır taleplerini meydanlarda dile getirdiği belirtilerek, iktidarın ekonomi politikaları da eleştirildi. Emeklilerin sadaka ya da ulufe istemediği vurgulanan açıklamada, "Emekliler, yıllarca çalışarak hak ettiği insanca yaşamayı istiyor. Bir ömür boyu çalışıp primlerini ödeyen emeklilerin en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı bir düzeni istemiyor" denildi.

"GEÇİNEMİYORUZ ARTIK YETER"

Şekeroğlu'nun ölümünün emeklileri ve emekçileri derinden yaraladığı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ali Şekeroğlu bugünkü eylemde geçinemediğini haykırdı. Elindeki döviz her şeyi çok net anlatıyordu: Onurlu ve insanca yaşamak içindi. ve 'Geçinemiyorum, oğlum da gelinim de işsiz' diyerek hepimizin gözü önünde hayatına son verdi. Bütün sorumluların istifa etmelerini istiyoruz. Bu yoksulluğu emekçilere reva görenlerin yönetimden derhal istifasını istiyoruz. Bu mücadele bize Ali Şekeroğlu'nun emanetidir. İnsana yakışan onurlu bir yaşam mücadelemizde yaşayacak, unutmayacağız. Seyyanen zam bütün emekli memurların yasal hakkıdır. İnsanca yaşamak bütün emeklilerin hakkıdır. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Geçinemiyoruz artık yeter."