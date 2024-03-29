Tüm Yerel-Sen'den vatandaşlara oy kullanma çağrısı geldi. Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, demokrasi için herkesin sandığa gitmesi gerektiğinin altını çizdi, "Belki ümitsizsin, kızgın yada küskün. Ancak şunu unutmamalıyız ki bu seçim tarihi bir seçim. Kim bilir belki pişman olacak bir sandık bile bulamayacağız" ifadelerini kullandı.
Yerel seçimler için sandığa git çağrısında bulunan Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, bu seçimin önemine vurgu yaparak herkesi oy kullanmaya davet etti. Bu yerel seçimin bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Erdağ'ın çağrısı şöyle;
"Yıllarca en büyük korkusuydu bölünmek bu milletin. Kırmızı çizgisiydi namusuydu, üstüne titrediği, söz söyletmediğiydi vatan... Sizlere kötü bir haberim var. Vatan değilse de vatandaş bölündü hem de tam ortadan ikiye bölündü. Hassasiyetlerinden inançlarından, masumiyetinden,kardeşliklerinden, akrabalarından bile bölündü. Memur, emekli kesesinden, çiftçi, emekçi alın terinden, gençler hayallerinden,geleceğinden, ekonomi her yerinden, basın kaleminden, adalet cübbesinden bölündü. Sadece tek bir cılız darbeyle paramparça olmasının, önünde duracak tek şey demokrasi. Tabiri caizse demokrasinin tek atımlık kurşunu kaldı. Oda sandık. Belki ümitsizsin, kızgın yada küskün. Ancak şunu unutmamalıyız ki bu küsemeyeceğimiz kadar tarihi bir seçim. Kim bilir belki pişman olacak, küsebilecek bir sandık bile bulamayacağız. Bu sebeple herkes oyunu kullanmalı ve sandığına sahip çıkmalı"
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