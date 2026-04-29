Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede: İtfaiyecilerin Sahadan Koparılması Kimlik Kaybı Hissettirir

29.04.2026 17:50  Güncelleme: 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, "Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde yıllarca canını dişine takmış, ateşin içine dalmış profesyonel itfaiyecilerin, bir raporla 'ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz' denilerek sahadan koparılması, itfaiyecilere sadece bir görev değişikliği değil, bir kimlik kaybı gibi hissettirir" dedi.

Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli bazı itfaiyecilerin sahadan koparılarak masa başına alınmak istendiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde yıllarca canını dişine takmış, ateşin içine dalmış profesyonel itfaiyecilerin, bir raporla 'ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz' denilerek sahadan koparılması, itfaiyecilere sadece bir görev değişikliği değil, bir kimlik kaybı gibi hissettirir" diyen Dede, şunları kaydetti:"

"Bu 'çürüğe çıkarma' algısına ve mesleğin mutfağından gelip masa başına itilmeye, emekliliğe sürüklenen iş ve ateşten gelenlerin cevabıdır: Bizi söndüremezsiniz! İtfaiyecilikte tecrübe 'çürük' değil, mesleğimiz için mirastır. Yıllarca alevlerin arasında kazanılan tecrübe, bir sağlık raporuyla silinip atılamaz. Vücudunda mesleğin izlerini taşıyan bir itfaiyeciyi 'çalışamaz' diyerek bir kenara itmek, o teşkilatın hafızasını yok etmektir. Bizim yorgunluğumuz atalet değil, sadakat nişanesidir. Masa başı değil, lanssımızın başında olmak istiyoruz. Bizi 08/17 mesaisine, tozlu dosyalara ve dört duvar arasına hapsetmek; bir kartalı kafese koymaktan farksızdır. Bizim yerimiz, genç itfaiyecilere yön vereceğimiz, birikimimizi aktaracağımız yangın, doğal afet ve eğitim alanlarıdır. İtfaiyecinin emekliliği kağıt üzerinde başlar ama ruhu her zaman o siren sesindedir."

Teknik bir tanım onurumuzu eksiltemez. 'Ağır ve tehlikeli iş yapamaz' ibaresi, bir daire başkanının iki dudağı arasında, direktifli kurum doktorunun bir notu olabilir ancak bu bizim toplumun gözündeki kahramanlık vasfımızı değiştiremez. Biz dün neysek, bugün de oyuz. Bizi pasifize ederek itibarsızlaştırmaya çalışan her türlü bürokratik hamle, sahadaki gerçekliğin duvarına çarpmaya mahkümdur. Tasfiye değil, taltif bekliyoruz. Sağlığını bu yolda bırakan itfaiyecinin ödülü 'boşa çıkarılmak' değil, saygı duyulmak ve uzmanlığından faydalanılmaktır. Meslek onurumuz, bizi evrak memuru gibi gören zihniyetten çok daha büyüktür. Son sözümüz, nomekslerimizi elimizden alsanız bile, o ateşin sıcaklığını tenimizde, siren sesini kalbimizde taşıyoruz. Bizi çürüğe ayıranlar bilsin ki; itfaiyecinin ateşi ancak hayatı sona erdiğinde söner. Biz buradayız, bu mesleğin onurlu fertleriyiz! Meslektaşlarınıza ve kamuoyuna yönelik bu duruş, bir vazgeçiş değil; aksine kazanılmış hakların ve harcanan yılların bir savunmasıdır."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıthane’de okul servisi evin çatısına düştü Kağıthane'de okul servisi evin çatısına düştü
Eylemlerini sonlandıran maden işçileri İçişleri Bakanı Çiftçi’yi ziyaret etti Eylemlerini sonlandıran maden işçileri İçişleri Bakanı Çiftçi'yi ziyaret etti
Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu
Rusya’da Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor Rusya'da Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan gemiye operasyon düzenledi CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan gemiye operasyon düzenledi
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

18:05
İzmir’de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
17:49
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Avrupa Birliği’ne: Daha neyi bekliyorsunuz
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
17:21
Herkes ekran başına Büyük heyecan şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda
17:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
17:05
Alman anne, evladı Nazar’a kavuştu
Alman anne, evladı Nazar'a kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 18:38:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.