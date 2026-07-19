Tuna Nehri'nde Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika
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Tuna Nehri'nde Su Seviyesi Düşüyor

19.07.2026 13:55
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Kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'ndeki su seviyesi tarihsel düşük seviyelere ulaştı.

Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan ve 10 ülkenin sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen Tuna'nın su seviyesindeki düşüş ciddi oranlara ulaşırken, kuraklığın etkisi nehrin geçtiği ülkelerde giderek artıyor.

Tuna Nehri'nin geçtiği ülkelerden Romanya'daki Ulusal Su İdaresince yapılan açıklamada, nehirdeki su akışının son 30 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldüğü belirtildi.

Açıklamada, su seviyesinin daha da düşebileceği uyarısında bulunularak, bölgede sulama faaliyetlerine kısıtlama getirildiği aktarıldı.

Tuna Nehri'nin başkent Budapeşte'den geçtiği Macaristan'daki Ulusal Su İdaresince yapılan açıklamada da, su seviyesinin 2018'den bu yana "en düşük" orana ulaştığı ifade edilerek, nehirdeki düşük su seviyesinin gemi seferlerinin aksamasına neden olduğu kaydedildi.

Sırbistan'da da başkent Belgrad'dan geçen nehirdeki düşük su seviyesinin Tuna üzerinden yük taşımacılığı yapan gemileri etkilediği bildirildi.

Sırbistan basını, Avrupa ülkelerinde devam eden sıcak hava dalgasının Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin taşımacılık ve turizm gibi alanları olumsuz etkilendiğini yazdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Tuna Nehri'ndeki suyun ciddi oranlarda çekildiği gözlemlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tuna Nehri'nde Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika

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