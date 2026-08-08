Tuna Nehri'nde Yük Gemileri Mahsur Kaldı
Hırvatistan'da Tuna Nehri'ndeki su seviyesi tarihi düşük seviyeye düşerek gemileri etkiledi.
ZAGREB, 8 Ağustos (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Sarengrad kenti yakınlarında Tuna Nehri'nde mahsur kalan yük gemileri, 7 Ağustos 2026.
Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin tarihindeki en düşük seviyeye gerilemesi, nehir taşımacılığını ciddi şekilde etkiledi. (Fotoğraf: David Jerkovic/PIXSELL/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
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