Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,
'Tunahan'ın ölümünde çelme takan ile 2 şüpheli gözaltında' başlıklı haberimizde çelmeyi takan şüphelinin ismi 'A.Ö.' olarak düzeltilmiştir.
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ÇELMEYİ TAKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sakarya'da takılan çelme sonucu yola düştüğü sırada otomobilin çarptığı Hilmi Tunahan Çiçek'in (21) ölümüne ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden çelmeyi takan A.Ö. tutuklanırken, T.K., R.R.K., M.P. ve M.P. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Tunahan Davasında Gözaltı ve Tutuklama - Son Dakika
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