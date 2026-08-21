Tunca Nehri'nde Kum Adacıkları Oluştu
Debinin beşte bire düşmesiyle Tunca Nehri'nde kum adacıkları oluştu. Su tutulması etkili oldu.
Tunca Nehri'nde debinin azalması sonucu kum adacıkları oluştu.
Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı buharlaşma ile kaynağının bulunduğu Bulgaristan'da enerji üretimi amacıyla nehir üzerindeki barajlarda su tutulması, Tunca'nın debisini düşürdü.
Haziran ayı başında saniyede 20 metreküp olarak ölçülen nehrin debisi, son ölçümlerde saniyede 4 metreküpe geriledi.
Yaz başından bu yana debisi beşte bire düşen nehirde, suyun çekildiği bazı bölgelerde kum adacıkları ortaya çıktı.
Kaynak: AA
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