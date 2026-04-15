Tuncay Keser'den RTÜK'e Eleştiri

(ANKARA) - RTÜK Üyesi Tuncay Keser, @tele2_haber'e yönelik "çifte lisans" uygulamasının "ölçüsüz ve seçici" olduğunu savunarak eleştirilerde bulundu.

Keser, RTÜK'ün söz konusu kanal için başlattığı "çifte lisans" sürecinde tanınan 72 saatlik sürenin bugün dolduğunu belirterek, başvuru yapılmaması ya da yayın hizmetine son verilmemesi halinde erişim engeli talep edileceğini ifade etti.

Keser, açıklamasında, Tele 1'e kayyım atanmasının ardından çalışanların kurduğu @tele2_haber için, önceki örneklerden farklı olarak herhangi bir somut gerekçe ya da ölçüt ortaya konmaksızın hem "internet-TV" hem de "isteğe bağlı yayın hizmeti" lisansının zorunlu tutulduğunu belirtti. Bu durumun iki kat mali yük getirdiğini vurgulayan Keser, bunun "çifte standart ve hukuk güvenliği ile eşitlik ilkesine aykırı olduğunu" kaydetti.

Sosyal medya platformlarındaki bağımsız gazetecilik faaliyetlerinin, hangi ölçütlere göre uygulandığı belirsiz lisans süreçleriyle baskı altına alındığını öne süren Keser, "Sosyal medya platformlarındaki bağımsız gazetecilik faaliyetlerinin, çoğulculuk ve çok sesliliğin, hangi ölçütlerle uygulandığı belli olmayan hem mali yük hem de içerik denetimi getiren lisans süreçleriyle cendereye alınması, halkın haber alma hakkına ağır bir darbe oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.