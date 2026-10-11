Tunceli Barosu'nun yeni başkanı 31 oyla Dilan Torun oldu; rakibi sonuca itiraz edecek - Son Dakika
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Tunceli Barosu'nun yeni başkanı 31 oyla Dilan Torun oldu; rakibi sonuca itiraz edecek

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Tunceli Barosu'nun 14'üncü Olağan Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçimini Dilan Torun 31 oyla kazandı. 30 oy alan Reyhan Helin Bulut, 90 yaşındaki bir avukatın eşiyle oy kabinine girdiğini öne sürerek sonuçlara itiraz edeceğini açıkladı.

TUNCELİ Barosu'nun 14'üncü Olağan Genel Kurulu'nda, 61 avukatın oy kullandığı başkanlık seçiminde Dilan Torun, 31 oyla başkan seçildi. 30 oy alan Reyhan Helin Bulut ise 90 yaşındaki bir avukatın eşiyle oy kullanma kabinine girdiğini öne sürerek seçim sonuçlarına itiraz edeceğini açıkladı.

Tunceli Barosu'nun 14'üncü Olağan Genel Kurulu, bir otelde gerçekleştirildi. Dün saat 10.00'da başlayan genel kurula avukatların yanı sıra DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Baro başkanlığı için avukatlar Dilan Torun ile Reyhan Helin Bulut aday oldu. Mevcut Baro Başkanı Doğukan Kudat, başkan adayları Torun ve Bulut ile Milletvekili Kordu'nun konuşmalarının ardından baronun geçmiş dönem faaliyetleri değerlendirildi, yeni dönemde yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Genel kurul gündeminin tamamlanmasının ardından baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları ile Türkiye Barolar Birliği delegelerinin belirlenmesi için oy verme işlemine geçildi. 72 üyesi bulunan baroda, 61 avukat oy kullandı. Saat 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından yapılan sayımda Dilan Torun 31, Reyhan Helin Bulut ise 30 oy aldı. Torun, bir oy farkla Tunceli Barosu'nun yeni başkanı seçildi.

SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ EDECEK

Sonuçların açıklanmasının ardından Reyhan Helin Bulut ve yönetim kurulu adayları, oy verme işlemi sırasında yaşandığını belirttikleri bir duruma ilişkin itirazda bulunacaklarını açıkladı. Bulut, 90 yaşındaki bir avukatın eşiyle birlikte oy kullanma kabinine girdiğini belirterek, bu durumun seçim usulüne aykırı olduğunu öne sürdü.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA
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