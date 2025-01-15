Yerine kayyum atanan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan'ın ev hapsi kararı kaldırıldı - Son Dakika
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Yerine kayyum atanan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan'ın ev hapsi kararı kaldırıldı

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Yerine kayyum atandıktan sonra "Halkı suç işlemeye alenen tahrik" suçlamasından ev hapsi cezası verilen Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Orhan'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

15.01.2025 16:28  Güncelleme: 16:58
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Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan'ın "Halkı suç işlemeye alenen tahrik" suçlamasından yargılandığı dava bugün Tunceli Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Birsen Orhan ve avukatları salonda hazır bulunurken, yerine görevlendirme yapılan Cevdet Konak, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da mahkemeye dinleyici olarak katıldı.

EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI

Birsen Orhan, yaptığı savunmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Avukatları da savunmalarını tamamladıktan sonra tahliye talebinde bulundu. Savunma ve taleplerin ardından mahkeme heyeti, Birsen Orhan'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 7 Şubat'a erteledi. Kararın ardından adliye önünde konuşan Orhan, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Yerine kayyum atanan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan'ın ev hapsi kaldırıldı
Tunceli Belediyesi Eş Başkan Birsen Orhan'ın (sağda), DEM Partili Meclis Üyesi (solda)

NE OLMUŞTU?

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almalarının ardından İçişleri Bakanlığınca belediyelere kayyum atanmıştı. Kayyum kararının ardından kentte düzenlenen protestolara katılarak açıklama yapan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, 23 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Emniyette ifade vermeyen ve sağlık kontrolünün ardından savcılığa sevk edilen Orhan, 24 Kasım'da çıkarıldığı mahkemede "Halkı suç işlemeye alenen tahrik" suçundan yurt dışı yasağı konularak ev hapsine çarptırılmıştı. Pertek ilçesinde ev hapsinde olan Orhan, ardından 30 Kasım günü "2911 sayılı yasaya muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ifadesinin alınması için Tunceli Adliyesi'ne götürülmüştü. Orhan, çıkarıldığı mahkemede "2911 sayılı yasaya muhalefet" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Avukatlarının yaptığı itirazın ardından Orhan, 3 Aralık'ta tahliye edilmişti.

Yerine kayyum atanan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan\'ın ev hapsi kararı kaldırıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yerine kayyum atanan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan'ın ev hapsi kararı kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    Tiyatro Başlasın 23 0 Yanıtla
  • Apple User:
    Bu ne yaman çelişki 21 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    mhp akp pkk kolkola demleniyor hadi bakalım kolay gelsin 18 1 Yanıtla
  • murat2069:
    o seçmen halka darbedir hakarettir kayyum ataması suç varsa al yargıla yoksa çamur at izi kalsın 1 1 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Barzani öyle mi istemiş 1 1 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Yakında evine çiçek de gönderirler,şaşırmayın 1 1 Yanıtla
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