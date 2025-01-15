Yerine kayyum atanan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan\'ın ev hapsi kararı kaldırıldı

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Manchester City, bu kez de 90+2\'de kabusu yaşadı

Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan'ın "Halkı suç işlemeye alenen tahrik" suçlamasından yargılandığı dava bugün Tunceli Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Birsen Orhan ve avukatları salonda hazır bulunurken, yerine görevlendirme yapılan Cevdet Konak, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da mahkemeye dinleyici olarak katıldı.

EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI

Birsen Orhan, yaptığı savunmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Avukatları da savunmalarını tamamladıktan sonra tahliye talebinde bulundu. Savunma ve taleplerin ardından mahkeme heyeti, Birsen Orhan'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 7 Şubat'a erteledi. Kararın ardından adliye önünde konuşan Orhan, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti.