Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri anaokullarında yangın güvenliği eğitimi verdi - Son Dakika
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Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri anaokullarında yangın güvenliği eğitimi verdi

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Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri anaokullarında yangın güvenliği eğitimi verdi
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Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerine yangın güvenliği ve acil durum eğitimi verdi. Ekipler, itfaiye araçları ile teknik ekipmanları tanıtırken öğrenciler gözetim altında uygulamalar yaptı.

Tunceli Belediyesi İtfiaye Müdürlüğü ekipleri, anaokulu öğrencilerine yangın güvenliği ve acil durumlar hakkında eğitim verdi.

Ekipler, İtfaiye Haftası kapsamında çocuklarda afet ve güvenlik bilinci oluşturmak amacıyla kentteki anaokullarını ziyaret etti.

İtfaiye araçlarını ve teknik ekipmanları tanıtan ekipler, öğrencilere yangın anında ve acil durumlarda yapılması gereken doğru davranışları anlattı.

Öğrenciler, ekiplerin gözetiminde çeşitli uygulamalar da gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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