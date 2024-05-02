Tunceli Belediyesi'nin borcu açıklandı - Son Dakika
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Tunceli Belediyesi'nin borcu açıklandı

Tunceli Belediyesi\'nin borcu açıklandı

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, belediyenin toplam borcunun 230 milyon 673 bin 692 lira olduğunu açıkladı. Borcun büyük bir kısmını personel giderleri oluşturuyor.

02.05.2024 12:22  Güncelleme: 12:26
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AHMET ÜN

(TUNCELİ) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Halkların Eşit ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı Tunceli Belediyesi'nin borcu açıklandı. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, "Belediyemizin toplam borcu 230 milyon 673 bin 692 liradır" dedi.

Türkiye Komünist Partili Mehmet Fatih Maçoğlu'nun belediye başkanı olduğu Tunceli'de 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin adayı Cevdet Konak seçimi kazandı. Tunceli Belediye Başkanı Konak, Belediye Meclisi toplantısında belediyenin borçlarını açıkladı. Konak, "5 Nisan tarihi itibarıyla belediyemizin toplam borcu 230 milyon 673 bin 692 liradır. Belediyemizin 2023 yılı toplam geliri 188 milyon, toplam gideri 271 milyon lira. Personel giderleri brüt bütçemizin yüzde 84'ünü oluşturmaktadır. Son 5 yıllık süreç içerisinde 145 kişi işe alınmış" dedi.

Öte yandan eski Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Mehmet Fatih Maçoğlu, 2019 yılında 67 milyon liralık borçla aldığı belediyeyi 230 milyon liralık borçla devrettiğine ilişkin iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Maçoğlu, "Çeşitli basın yayın organlarında, 2019 yılında Dersim Belediyesi'ni 68 milyon TL borçla devraldığımız, 2024 yılında ise 230 milyon TL borçla devir ettiğimize ilişkin haberler çıkmaktadır. Söz konusu haberlere ilişkin ilerleyen saatlerde bir açıklama yayınlayacağım" dedi.

Kaynak: ANKA

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