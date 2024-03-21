Tunceli Belediyesine Atık Sular Nedeniyle 1 Milyon 161 Bin 568 TL Cezası - Son Dakika
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Tunceli Belediyesine Atık Sular Nedeniyle 1 Milyon 161 Bin 568 TL Cezası

Tunceli Belediyesine Atık Sular Nedeniyle 1 Milyon 161 Bin 568 TL Cezası

Tunceli'de, Aktuluk Mahallesi'nde yapılan denetimlerde atık suların arıtılmadan Uzunçayır Baraj Gölü'ne deşarj edildiği tespit edildi. Bu nedenle Tunceli Belediyesine 1 milyon 161 bin 568 lira idari para cezası kesildi.

21.03.2024 13:15  Güncelleme: 13:16
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Tunceli'de, bir mahallenin atık sularının Uzunçayır Baraj Gölü'ne karıştığı gerekçesiyle belediyeye 1 milyon 161 bin 568 lira ceza kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı alanlarında 19 Mart'ta denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda Aktuluk Mahallesi'ndeki incelemelerinde, atık suların arıtılmadan kanalizasyon hattıyla Uzunçayır Baraj Gölü'ne deşarj edildiğini tespit etti.

Gerekli işlemlerin ardından Tunceli Belediyesine, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesine göre 1 milyon 161 bin 568 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Tunceli, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli Belediyesine Atık Sular Nedeniyle 1 Milyon 161 Bin 568 TL Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli Belediyesine Atık Sular Nedeniyle 1 Milyon 161 Bin 568 TL Cezası - Son Dakika
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