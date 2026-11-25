Tunceli Çemişgezek'te evin duvarına çarpan pikap hasar gördü, iş makinesiyle çekildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kontrolden çıkan pikap, Kale Mahallesi Elazığ Caddesi'nde bir evin duvarına çarparak hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hasar gören pikap iş makinesiyle bulunduğu yerden çekildi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde evin duvarına çarpan pikapta hasar oluştu.
M.E'nin kullandığı 44 AJM 606 pikap, Kale Mahallesi Elazığ Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hasar gören pikap, iş makinesiyle bulunduğu yerden çekildi.
Kaynak: AA
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