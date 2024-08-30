Tunceli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

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Tunceli'de 30 Ağustos coşkusu

TUNCELİ - Tunceli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü nedeniyle kutlama programı gerçekleştirildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, program kapsamında tebrikleri kabul etti.

Tunceli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile 1. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ali İhsan Bulut, valilikte tebrikleri kabul etti.

Programa, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, 1. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ali İhsan Bulut, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, kurum amirleri, askeri ve mülki erkan, siyasi parti temsilcileri ile gaziler katıldı.