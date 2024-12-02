Tunceli\'de 44 Yeni Araç Hizmete Sunuldu

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Tunceli'de emniyete ve jandarmaya tahsil edilen 44 yeni araç hizmete sunuldu.

Valilik binası bahçesine getirilen ve üzerlerine Türk bayrakları asılan araçların tanıtımı ve teslimi için tören düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir organizasyon için bir araya geldiklerini söyledi.

Kolluk kuvvetlerinin çağın donanımları ve modern araçlarla etkin çalışmasının çok önemli olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Belki bundan 5-6 sene önce kolluk kuvvetlerimiz asayiş hizmetlerini ve sıradan faaliyetlerini bile zırhlı araçlarla yapıyordu. Fakat şimdi Sayın Bakanımızın teveccühleri, Jandarma Genel Komutanlığımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün Tunceli'yi öncelemesiyle burada yepyeni modern araçlar hizmet vermeye devam edecek."

Tekbıyıkoğlu, kentte atlı jandarma ve bisikletli polis timlerinin de görev yaptığını hatırlattı.

Tunceli'de huzurun en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayan Tekbıyıkoğlu, "Bu münasebetle Jandarma Genel Komutanlığımız bünyesinde 24'ü asayiş, 3'ü trafik 2'si arama kurtarma, Emniyet Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 9'u asayiş 4'ü trafik, 2'si kaçakçılıkla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 44 aracımızı bugün itibarıyla hizmete geçirmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu, konuşma sonrası araçlarda inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum müdürleri, polisler ve askerler katıldı.