Tunceli\'de Altyapı Yatırımları Başladı

Tunceli'de ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla asfalt plenti ve mobil konkasör tesisinin açılışı yapıldı, 45 yeni iş makinesi hizmete sunuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün koordinesinde kent merkezi ile ilçelerde yol yapım ve bakımına yönelik çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda köy yollarının sıcak asfaltla kaplanması için bir süre önce Kanoğlu köyü İl Özel İdaresi Yerleşkesi'nde asfalt plenti ve mobil konkasör tesisinin kurulması kararlaştırıldı.

Ekiplerce yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından tesisin ve 45 yeni iş makinesinin hizmete sunulması amacıyla tören düzenlendi.

"Huzurun olduğu yerde üretim olur"

Aygöl, törende yaptığı konuşmada, Tunceli'nin geleceğine değer katacak önemli bir yatırımı hayata geçirdiklerini söyledi.

Bir şehrin gelişmesinde önceliğin huzur olduğuna işaret eden Aygöl, "Huzurun olduğu yerde güven olur, üretim olur, temeller atılır. Bu, huzur şehrimizin geleceğine özellikle umutla bakmamızın en büyük sebebidir. Bugün şehrimizde 362 köyümüz, 1097 mezramız ve bu köylerimize ait 3 bin 381 kilometrelik yol ağımız var. Toplamda 27 bin kişi yaşıyor. Maalesef bugüne kadar sıcak asfalt aşamasında bir kilometrelik bir yolumuz dahi bu alanlarımızda mevcut değil." dedi.

Aygöl, özel hizmete müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, "İmara uygun olmayan imarsız yerlere hizmet götürmeyeceğiz. Köy ve mezra olmayan tek hanelere hizmet götürmeyeceğiz. Yerinde yönetim anlayışını önemsiyoruz ve başlatıyoruz. Bugün bu açılışımızla birlikte 7 ilçemiz ve il merkezimizde aynı anda şantiyelerimizi de hizmete alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yollar artık sıcak asfaltla kaplanacak

Yolların artık sıcak asfaltla kaplanacağını anlatan Aygöl, şunları kaydetti:

"En az 20 yıl yıpranmayan, aşınmayan yollar yapmış olacağız. Bundan dolayı gerçekten umutluyuz. Umutlu olmaya da devam edeceğiz. 45 yeni araç hizmete alarak kiralama konusunu ortadan kaldırıyoruz. Çünkü bütçemizin maalesef KÖYDES Projemizden gelen ödeneğin önemli bölümü kiralamaya geçiyordu. Artık mıcır satın almayacağız."

Konuşmaların ardından Aygöl ve beraberindekiler, açılış kurdelesini keserek tesiste inceleme yaptı.

Açılışa, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, AK Parti Tunceli İl Başkanı Hakan Özer, İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Şahin, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.