Tunceli'de Astım Krizi: 60 Yaşındaki Adam Dağdan Sedye ile Taşındı
Tunceli'de Astım Krizi: 60 Yaşındaki Adam Dağdan Sedye ile Taşındı

26.05.2026 17:47
Tunceli yaylasında astım krizi geçiren 60 yaşındaki adam, ekipler tarafından sedye ile taşındı.

Tunceli'de gezmek için gittiği yaylada rahatsızlanan 60 yaşındaki astım hastası, ormanlık arazide ekipler tarafından yaklaşık 750 metre sedyeyle taşındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kentteki Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Fırtına Veli Çeşmesi mevkisindeki bir yaylaya gezmeye giden 60 yaşındaki Turabi G, astım hastalığı nedeniyle rahatsızlandı.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Munzur Arama Kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarında çalışma yapan ekipler, saatler süren yolculuğun sonunda Turabi G'nin bulunduğu noktaya ulaştı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turabi G, daha sonra ormanlık arazide yaklaşık 750 metre sedyeyle taşınarak Tunceli-Ovacık kara yoluna indirildi.

Turabi G, kara yolunda bekletilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

