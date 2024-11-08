Tunceli'de Atatürk Anma Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'de Atatürk Anma Programı

10 Kasım'da Tunceli'de Atatürk'ü anma programı düzenlendi, etkinlikler ve ödül töreni yapıldı.

08.11.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin 86 yıl önce en büyük evlatlarından birini kaybettiğini söyledi.

Atatürk'ün yaşadığı dönemin mucizesi olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, "Ünlü Rus yazar Tolstoy diyor ki 'bütün muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. ya birisi bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir.' Mustafa Kemal Atatürk de 16 Mayıs 1919'da çok önemli bir yolculuğa başladı ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a bir yabancı geldi. Atatürk çok muhteşem bir hikayeyi ve romanı milletimiz için gerçekleştirdi." dedi.

Tekbıyıkoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün çok büyük milliyetperveri olduğunu vurgulayarak "Çok büyük bir diplomat ve devlet adamıydı. Çok büyük bir devrimciydi ve çok büyük bir komutandı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından programda öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sergiledi ve müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Atatürk'ü anlatan bazı filmlerin de izletildiği program, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kaya, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum müdürleri, polisler, askerler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, 10 Kasım, tunceli, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Atatürk Anma Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Narin Güran davasında yeni bir “gizli tanık“ mı var Narin Güran davasında yeni bir "gizli tanık" mı var?
15:31 MHP’li vekilden TBMM’yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
22:38 Galatasaray’ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti
22:28 Putin Trump’ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım Putin Trump'ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım
22:18 Dries Mertens, Avrupa’da tarihe geçti Dries Mertens, Avrupa'da tarihe geçti
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
21:41 Jose Mourinho’nun cezası belli oldu Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
21:07 Herkes Yunus Akgün’ün Tottenham’a attığı golü konuşuyor Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
20:59 ’Özgür Filistin’ pankartı Fransa’da kriz yarattı 'Özgür Filistin' pankartı Fransa'da kriz yarattı
20:49 Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray’a meydan okudu Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray'a meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 16:41:05. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Atatürk Anma Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.