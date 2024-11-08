Tunceli'de Atatürk Anma Programı

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Tunceli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin 86 yıl önce en büyük evlatlarından birini kaybettiğini söyledi.

Atatürk'ün yaşadığı dönemin mucizesi olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, "Ünlü Rus yazar Tolstoy diyor ki 'bütün muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. ya birisi bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir.' Mustafa Kemal Atatürk de 16 Mayıs 1919'da çok önemli bir yolculuğa başladı ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a bir yabancı geldi. Atatürk çok muhteşem bir hikayeyi ve romanı milletimiz için gerçekleştirdi." dedi.

Tekbıyıkoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün çok büyük milliyetperveri olduğunu vurgulayarak "Çok büyük bir diplomat ve devlet adamıydı. Çok büyük bir devrimciydi ve çok büyük bir komutandı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından programda öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sergiledi ve müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Atatürk'ü anlatan bazı filmlerin de izletildiği program, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kaya, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum müdürleri, polisler, askerler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.