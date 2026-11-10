Tunceli\'de Atatürk Viyadüğü\'ne JAK Timi tarafından 10 Kasım\'da poster asıldı

Tunceli'de Atatürk Viyadüğü'ne JAK Timi tarafından 10 Kasım'da poster asıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde JAK Timi, Atatürk Viyadüğü'ne poster astı. Jandarma Arama Kurtarma personeli, Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü için viyadükten halatlarla inerek köprüde anma yaptı.
TUNCELİ'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Viyadüğü'nden halatlarla inerek, köprüye Atatürk posteri astı.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JAK Timi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında, Atatürk Viyadüğü'nde anma faaliyeti gerçekleştirdi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından özel ekipmanlarla viyadükten halatlarla inen personel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini köprüye astı.
Kaynak: DHA
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