Tunceli'de ayılar buzul gölünde keyif yapıyor - Son Dakika
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Tunceli'de ayılar buzul gölünde keyif yapıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğa yürüyüşü yapan Ayhan Demir, Kurudere buzul gölünde yüzen ayıları telefon kamerasıyla kayıt altına aldı. Ayhan Demir, yaban hayvanlarını rahatsız etmemek ve güvenliği sağlamak için mesafeyi koruyarak çekim yaptıktan sonra bölgeden uzaklaştıklarını belirtti.

04.06.2024 09:55
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Tunceli'de ayılar böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesi Havacor bölgesi Kurudere buzul gölünde ayıların göl keyfi kameralara yansıdı.

Ovacık ilçesinde Havacor bölgesine doğa yürüyüşü gerçekleştiren Ayhan Demir Kurudere buzul gölünde yüzen ayıları telefon kamerasi ile kayıt altına aldı. Bölgede uzun süredir dağcılık yapan Ayhan Demir, "Doğa yürüyüşü gerçekleştirirken gölün yanında bir ayı olduğunu fark ettim. Biraz yaklaşıp telefon kamerası ile kayıt almaya başlayınca ayının göle girerek yüzmeye başladığını ve ikinci bir ayı daha olduğunu gördüm. Gerçekten çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz yaklaşık dört dakika keyifle izledik. Hem yaban hayvanlarını rahatsız etmemek için hem de kendi güvenliğimiz için mesafeyi koruyarak çekim yaptıktan sonra bölgeden uzaklaştık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de ayılar buzul gölünde keyif yapıyor - Son Dakika

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