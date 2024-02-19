Tunceli'de badem ağaçları mevsim normallerinin üzerinde çiçek açtı - Son Dakika
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Tunceli'de badem ağaçları mevsim normallerinin üzerinde çiçek açtı

Tunceli\'de badem ağaçları mevsim normallerinin üzerinde çiçek açtı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle badem ağaçları erken çiçek açtı. Bazı köy ve mahallelerdeki evlerin bahçelerinde bulunan bademlerin erken çiçek açması, vatandaşları şaşırttı. Havaların sıcak olmasından dolayı ağaçlar aldanıyor ve çiçeklerin yanma durumu meydana gelebiliyor, bu da meyvelerin az olmasına sebep oluyor.

19.02.2024 10:25
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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

İlçede havaların ısınmasıyla bazı köy ve mahallelerdeki evlerin bahçelerinde bulunan bademler çiçeklendi.

Vatandaşlardan Barış Özgül, AA muhabirine, ağaçların genellikle mart ayının sonunda açtığını söyledi.

Bu duruma şaşırdığını belirten Özgül, "Havaların sıcak olmasından dolayı ağaçlar aldanıyor. Bu mevsimde açtığı zaman çiçeklerin yanma durumu meydana gelebiliyor ve meyvelerin az olmasına sebep oluyor." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tunceli'de badem ağaçları mevsim normallerinin üzerinde çiçek açtı - Son Dakika
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