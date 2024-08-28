Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mescit Mahallesi Aşağı Sağven bölgesindeki otluk arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, gönüllülerin de yardımıyla yangına müdahale etti.
Zorlu çalışmayla söndürülen yangın bazı ağaçlara zarar verdi.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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