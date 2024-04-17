Tunceli'de doğal şifalı bitki 'gulik otu' yoğun talep görüyor

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Bin bir zahmetle toplanıyor, vatandaşlar yoğun talep gösteriyor

TUNCELİ - Tunceli'nin yüksek rakımlı dağlarında kendiliğinden yetişen, bölgede 'gulik' otu diye isimlendirilen çiriş otu tezgahlardaki yerini aldı. Bu organik şifalı bitki, hem lezzeti hem de şifalı olması sebebiyle vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

Vatandaşların küçük çapa ve bıçak yardımıyla kökünden çıkartılan çiriş otu, özenle toplanıp çamur ve diğer otlardan arındırıldıktan sonra pazara ulaştırılıyor. Yörede 'gulik' olarak da bilinen çiriş otu bölgede çorba, gözleme ve konservelerde kullanılıyor. Ispanağın tüketildiği şekilde sofralarda yerini alıyor.

Gulik otunun birçok hastalığa şifa olduğunu belirten seyyar organik ürün satıcısı Dursun Özgül, "Yıllardır bu işleri yapıyorum. Doğal ürünler satıyorum. Vatandaşların sağlıklı ürün tüketmesi için, sağlıklarına yarayışlı olması için hep doğal ürün satarım. Doğal fide satarım. Sattığımız bu şifalı otun bir ismi gulik diğer ismi ise çiriştir. Bu çok sağlıklı bir ürün. Romatizma, şeker ve tansiyona iyi geldiğini biliyoruz. Hepsi doğal, hepsi güzel, hepsi organik ürünler. Yiyin güzel yaşam sürün. Yiyin güzelleşin" dedi.

Şifalı, lezzetli ve organik oluşundan dolayı sıklıkla tükettiklerini aktaran İbrahim Köse, "Ulusalda çiriş otu olarak bilinen, yöremizde de gulik olarak adlandırdığımız bu ot, birçok derde deva, birçok hastalığa çare olduğu bilinmektedir. Yöremizde de birçok çeşit olarak yemeği yapılmaktadır. Herkese tüketmeleri konusunda tavsiye ediyoruz. Yüksek rakımlı dağlarda birçok zor koşullar altında toplanan gulik otu, bahar mevsiminde ortaya çıkmaktadır. Birçok zorlukla toplanan bu bitkinin farklı hastalıklara derman olduğu bilinmektedir" diye konuştu.