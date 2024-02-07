Tunceli\'de Göçerler, Koyunların Doğumları İçin Nöbet Tutuyor

Güncel

TUNCELİ'de sürü sahibi göçerler, koyunlarının sağlıklı doğum yapabilmeleri için soğuk hava ve vahşi hayvan saldırısı riskine rağmen; ağıllarda 24 saat nöbet tutuyor. Sürü sahiplerinden Seçkin Ekici (34), Doğum esnasında hayvanların yanında olmamız gerekiyor. Koyun doğumunda yanında olmazsak; kuzuların çoğu ölür. Bunun için gece gündüz demeden hayvanlarımızın yanındayız dedi.

Çemizgezek ilçesine 33 kilometre mesafede, 3 tarafı Keban Barajı ile çevrili olduğu için 'yarımada' olarak nitelendirilen Kıraçlar köyündeki sürü sahipleri, hayvanlarını evlerine 10 kilometre uzaklıktaki 'kom' denilen; duvarlarını taştan örüp, tavanını da brandalar ile kapattıkları ağıllarda barındırıyor. Sürü sahipleri, kış aylarında günde 3 kere hayvanlarını komdan çıkarıp, yem veriyor. Yemleme işleminden sonra da Keban Barajı'na götürerek su ihtiyaçlarını karşılıyor. Şafakla güne başladıkları için bölgede 'Şafaklılar' olarak anılan sürü sahipleri, şubat ayı itibarıyla farklı bir telaşa kapılıp, kuzu doğumlarını bekliyor.

EZİLİP, ÖLMEMELERİ İÇİN MESAİDELER

Sürü sahipleri, koyunlarının sağlıklı doğum yapabilmeleri için soğuk hava ve vahşi hayvan saldırısı riskine rağmen; komlarda 24 saat nöbet tutuyor. Hayvanlara doğum sırasında bir veteriner gibi yardımcı olan sürü sahipleri, kuzuların yüzlerce koyunun altında da ezilip ölmemesi için büyük çaba harcıyor. Ayrıca ilk defa doğum yapan ve yavrularına alışamayan koyunlar için de sürü sahipleri devreye giriyor. Kangal köpekleri ise koyunları ve yeni doğan kuzuları, kurtlardan koruyor. Günde 2 defa sütle beslenmeleri için anneleri ile bir araya getirilen kuzular, sürü sahibi göçerlerin yüzünü güldürüyor.

'ŞU ANDA TATLI BİR TELAŞIMIZ VE YOĞUN MESAİMİZ VAR'

Kardeşi Seçkin ile nöbet tutan Uğur Ekici (37), kuzuların dünyaya gelmesi ile yoğun bir mesainin başladığını belirterek, Bahar ve yaz aylarında Tunceli'nin yüksek kesimli yaylalarına çıkıyoruz ve hayvanlarımızı orada otlatıyoruz. Kış aylarındaysa köyümüze dönüyoruz. Köyümüze biraz uzak mesafede. Taşlarla ve çadırlarla yaptığımız ve adına da 'kom' dediğimiz barınaklarda hayvanlarımızı besliyoruz. Şu anda tatlı telaşımız ve yoğun mesaimiz var. Çünkü kuzular dünyaya geliyor. Bazı koyunlarda doğum yapamama gibi sorunlar oluyor. Doğum yapamadığında kuzular ölüyor. Biz de bunun için nöbetteyiz diye konuştu.

'DOĞUM SÜRECİ 1 AY SÜRÜYOR'

Doğum nöbetlerinin zor olduğunu anlatan Seçkin Ekici ise şunları söyledi Koyunlarımız doğuma başladı. Bu süreçte işlerimiz yoğun ve yorucu oluyor. Çünkü doğum esnasında hayvanların yanında olmamız gerekiyor. Koyun doğumunda yanında olmazsak; kuzuların çoğu ölür. Bunun için gece gündüz demeden hayvanlarımızın yanındayız. Gece hava sıcaklığı bayağı düştüğü için hayvanlarla beraber komda kalıyoruz. Elimizden gelen imkanlar bu kadar. Doğum süreci 1 ay sürüyor ve bu süreç de çok yorucu ve zor. Kuzuların sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi bizi çok mutlu ediyor ve tüm yorgunluğu unutturuyor. (DHA)