Tunceli'de İnsansız Cankurtaran Aracı Göreve Hazır

28.05.2026 11:59
Tunceli'de İnsansız Cankurtaran Aracı, boğulma vakalarına hızlı müdahale için kullanılacak.

TUNCELİ'de İl Jandarma Komutanlığı envanterine alınan İnsansız Cankurtaran Aracı (İCA), kentteki boğulma vakalarına kısa sürede müdahale etmek için kullanılacak.

Tunceli'nin 'giriş kapısı' olarak bilinen Pertek ilçesi, su sporları ve tarihi mekanlarıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Elazığ ile Tunceli sınırını oluşturan Keban Baraj Gölü'nün bulunduğu ilçede, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Pertek Asayiş Bot Tim Komutanlığı envanterine İCA kazandırıldı.

200 KİLOGRAMA KADAR YÜK KALDIRABİLİYOR

Uzaktan kumandayla kontrol edilen aracın 800 metre menzile ve 45 dakika su yüzeyinde kalabilme kapasitesine sahip olduğu belirtildi. 200 kilograma kadar da yük taşıyabilen aracın; dalgalı sularda ve uzak mesafelerde, boğulma tehlikesi yaşayan kişiye saniyeler içinde ulaşabildiği kaydedildi. Kamera, aydınlatma ve ses sistemi bulunan aracın, vakayla iletişim kurulmasına da imkan sağladığı ifade edildi. Aracın aynı zamanda yaz döneminde turistlerin yoğun olarak tercih ettiği Munzur ve Pülümür çaylarındaki doğal plajlarda da kullanılabileceği bildirildi.

KURTARMA TATBİKATI YAPILDI

Keban Baraj Gölü'nde İCA ile tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren bir kişiye araçla saniyeler içinde ulaştırılarak, kurtarma yapıldı. Tatbikat anları dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA

