Tunceli\'de İstiklal Marşı Etkinlikleri

Tunceli'de, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Hüseyin Güntaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, çeşitli gösteriler sergilendi ve yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinliğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Milli Eğitim Müdürü Bahamaddin Karaköse, vali yardımcıları, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çemişgezek ilçesinde de Kaymakam Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker'in katılımıyla Raşit Yüksel İmam Hatip Lisesi'nde etkinlikler yapıldı.