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Tunceli'de kaçak avcı, drondan kaçamadı

Tunceli'de kaçak avcılarla dronlu mücadele

TUNCELİ - Tunceli'de yaban hayatını koruma ve kaçak avcılıkla mücadele için yürütülen çalışmalarda, dron tarafından tespit edilen kaçak avcıya işlem yapılırken silahına da el konuldu.

Tunceli'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri 7 gün 24 saat yaban hayatını koruma ve kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Denetimlerde Yaya ve araç devriyelerinin yanı sıra dronlar da kullanılıyor. Bu çerçevede Mazgirt ilçesine bağlı Bulgurcular Devlet Avlağında dronla yapılan denetimlerde kaçak avcılık yapan bir şahıs tespit edildi. Üzerinde uçan dronu fark etmeyen şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 10 bin 689 TL para cezası kesilirken silahına da el konuldu.

Türkiye'nin en zengin yaban hayatına sahip olan Tunceli genelinde doğal hayatı koruma ve kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.