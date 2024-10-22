Tunceli'de Kaçak Avcılarla Mücadele - Son Dakika
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Tunceli'de Kaçak Avcılarla Mücadele

Tunceli\'de Kaçak Avcılarla Mücadele

Doğa koruma ekipleri, Tunceli'de kaçak avcıların 'güme' kulübelerini yıkıyor.

22.10.2024 11:46
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Tunceli'de doğa koruma ekipleri, dağlık alanlarda kaçak avcılarca kullanılan ve "güme" adı verilen kulübeleri yıkıyor, denetimlerle yaban hayatını koruyor.

Doğal güzellikleriyle adından söz ettiren kent, bozayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, kurt, vaşak, yaban keçisi, tilki, ur kekliği, su samuru ve kızıl şahin gibi çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şubesi'nde görevli 31 personel de yaban hayatının korunması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haftanın belirli günlerinde gruplar halinde araziye çıkan ekipler, il merkezinin yanı sıra Ovacık, Pertek, Pülümür, Hozat, Nazımiye, Mazgirt ve Çemişgezek'te devriye görevi yaparak bazı noktalara fotokapanlar yerleştiriyor.

Köylüler ve güvenlik güçleriyle ortak hareket ediyorlar

Bu sayede yaban hayvanlarını takip eden ekipler, kaçak avcılığa karşı da köylüler ve güvenlik güçleriyle ortak hareket edip suç işleyenlere ceza uyguluyor.

Zorlu arazi şartlarında mesleklerini icra eden ekipler, son zamanlarda da kaçak avcıların dağlık alanlarda inşa ettiği gümeleri imha etmek için çalışma başlattı.

Özellikle Çemişgezek kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, dron gibi teknolojik araçların yardımıyla kaya ve çalılar arasındaki gümelerin yerini tespit ediyor.

Gerekli hazırlıkların ardından belirlenen alanlara intikal eden ekipler, kazma, kürek ve balyozlarla gümeleri yıkıp kaçak avcılığa engel olmaya çalışıyor.

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin de beraberindeki DKMP 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ve DKMP Tunceli Şubesi Müdürü Ali Haydar Günsönmez ile Ali Boğazı Devlet Avlağı'nı ziyaret edip ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

"Devlet avlağında bazı yapıların olduğu tespit edildi"

Genel Müdür Çokçetin, AA muhabirine, Tunceli'nin biyoçeşitlilik açısından önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin yaban hayatı açısından zengin olduğunu dile getiren Çokçetin, özellikle yaban keçilerinin bölgede yoğun olduğunu ve ilgi çektiğini belirtti.

Ekiplerin kaçak avcılığa karşı sürekli mücadele ettiğini vurgulayan Çokçetin, "Şu anda Erzincan-Tunceli sınırında bulunan Çemişgezek ilçemize bağlı Ali Boğazı Devlet Avlağı'ndayız. Burada arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar sonucunda sahada ahşap ve taş karışımı binaya benzer bazı yapıların olduğu tespit edildi. Kaçak avcılık yapan kişiler bunları güme olarak kullanıyor." dedi.

"Arazide dron, kamera ve bazı teknolojik aletler kullanıyoruz"

Çokçetin, gümelerin yerinin tespit edilmesinin bazen zorlaştığını anlatarak, "Arazide dron, kamera ve bazı teknolojik aletler kullanıyoruz. Fakat bunlar yeterli olmadığı zaman arkadaşlarımız sahayı karış karış gezerek bu tür yapıları tespit ediyor. Bu çalışmalarımız sayesinde kaçak avcıların daha rahat avlanmasının önüne geçmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarından dolayı DKMP ekiplerini tebrik eden Çokçetin, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız çok zor bir coğrafyada ve zor bir işi başarmışlar. Kaçak avcılıkla mücadelede halkımızın da bunu desteklemesini ve bu tür faaliyetlere rastladıklarında bize ihbarda bulunmalarını talep ediyoruz. 'Güme' diye tabir ettiğimiz bu yapılardan bugüne kadar 63'ünü yıktık, 14'ünü de tespit ettik ve yıkım işlemleri devam ediyor."

Çokçetin, gümeleri kullandığı belirlenen 13 kişiye idari para cezası ve tazminat uygulandığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Kaçak Avcılarla Mücadele - Son Dakika

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