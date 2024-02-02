Tunceli\'de kaçak avcılara 345 bin 988 TL para cezası

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TUNCELİ'de kaçak olarak nesli tehlike altındaki yaban keçisini avlayan ve görüntüleri fotokapana yansıyan 4 kişiye toplamda 345 bin 988 TL para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, doğaya kurduğu 3 bin civarında fotokapanla yaban hayatını 7/24 takip ediyor. Fotokapanlarla ayrıca, yaban hayvanlarının peşindeki kaçak avcılar da tespit ediliyor. Harekete duyarlı fotokapanlar, bulundukları alandaki hareketlenmeyle birlikte kayıt yapmaya başlıyor. Çoğunlukla yaban hayvanlarını görüntüleyen bu fotokapanlar, geçtiğimiz günlerde Tunceli kırsalında kaçak avcıları da görüntüledi. İncelenen foto kapan kayıtlarında, yanlarında av tüfeği bulunan kişilerin sabaha karşı dağlık alana doğru ilerlediği ve ardından ölü dişi yaban keçisini sürükleyerek döndükleri görüldü. Yapılan bu tespitin ardından Tunceli DKMP Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, avcıların geçiş güzergahları Elektronik Plaka Tanıma Sistemi (EPTS) üzerinden teyit edildi. Jandarma uygulama noktalarında kontrol edildiği tespit edilen kişilerin kimlik bilgilerine ulaşıldıktan sonra gerekli yasal işlemler yapıldı. Bu kapsamda, kaçak olarak nesli tehlike altındaki yaban keçisini avlayan 4 kişiye toplamda 345 bin 988 TL para cezası uygulandı.