Tunceli'de kameralarla tespit edilen 6 sürücüye 7 bin 746 lira ceza kesildi
Tunceli'de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla yapılan kontrollerde trafik kurallarına uymayan 6 sürücü tespit edildi. Sürücülere 7 bin 746 lira idari para cezası uygulanırken, denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.
Tunceli'de trafik kurallarına uymayan 6 sürücüye 7 bin 746 lira cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla şehir trafiği 7/24 izleniyor.
Ekipler, kameralardan yaptıkları kontrollerde 6 sürücünün bazı trafik kurallarına uymadığını tespit etti.
Gerekli işlemlerin ardından sürücülere 7 bin 746 lira idari para cezası kesildi.
Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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