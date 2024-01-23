 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tunceli'de kapalı bulunan 19 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de kapalı bulunan 19 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

Tunceli genelinde hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından başlatılan çalışmayla yolların büyük bir bölümü yeniden ulaşıma açıldı. Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçelerinde kapalı bulunan 19 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ederken, karayolları ekipleri de Pülümür, Hozat-Karaoğlan güzergahında yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli\'de kapalı bulunan 19 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor
23.01.2024 - 23:12,  Güncelleme: 23:20
Abone Ol

Tunceli'de kapalı bulunan 19 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

Tunceli genelinde hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapanırken valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından başlatılan çalışmayla yollarını büyük bölümü yeniden ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçesinde kapalı bulunan 19 köy yolunu ulaşıma açma çalışmalarına devam edilirken, karayolları ekipleri de Pülümür, Hozat- Karaoğlan güzergahında yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karaoğlan, Pülümür, Tunceli, Ulaşım, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de kapalı bulunan 19 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika


10:01
Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında

Son Dakika
10:01 Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:15 İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:31:47. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de kapalı bulunan 19 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement