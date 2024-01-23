Tunceli'de kapalı bulunan 19 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

Tunceli genelinde hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapanırken valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından başlatılan çalışmayla yollarını büyük bölümü yeniden ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçesinde kapalı bulunan 19 köy yolunu ulaşıma açma çalışmalarına devam edilirken, karayolları ekipleri de Pülümür, Hozat- Karaoğlan güzergahında yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.