Tunceli\'de Kapanan Köy Yolları Açılıyor

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Tunceli'de kardan kapanan 6 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de kar yağışının ardından kapanan 6 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Tunceli'de, iki gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan 6 köy yolunu ulaşıma açma çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekiplerin çalışmasıyla kapalı yolların kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi.