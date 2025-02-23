Tunceli'de Kapanan Köy Yolları Açılıyor - Son Dakika
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Tunceli'de Kapanan Köy Yolları Açılıyor

Tunceli\'de Kapanan Köy Yolları Açılıyor

Tunceli'de kar yağışı sonrası kapanan 6 köy yolunun açma çalışmaları sürüyor.

23.02.2025 18:48
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Tunceli'de kardan kapanan 6 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de kar yağışının ardından kapanan 6 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Tunceli'de, iki gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan 6 köy yolunu ulaşıma açma çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekiplerin çalışmasıyla kapalı yolların kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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