Tunceli'de Kar Yağışı 202 Köy Yolunu Kapatırken Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Tunceli'de Kar Yağışı 202 Köy Yolunu Kapatırken Çalışmalar Devam Ediyor

Tunceli\'de Kar Yağışı 202 Köy Yolunu Kapatırken Çalışmalar Devam Ediyor

Tunceli'de etkili olan kar yağışı sonucu 202 köy yolu ulaşıma kapandı, ancak ekipler 150'sini yeniden açmayı başardı. Ovacık ilçesinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanıyor.

26.11.2024 15:18  Güncelleme: 15:19
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TUNCELİ'de kar yağışı nedeniyle kapanan 202 köy yolundan 150'si ulaşıma açılırken, Ovacık ilçesinin bazı kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu Tunceli'de 2 gün önce başlayan kar yağışı, kent merkezi ve 5 ilçeyi beyaza bürüdü. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, köy yollarının ulaşıma kapanması için temizleme ve küreme çalışmalarına başladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, şu ana kadar kapanan 202 köy yolunun 150'sinin açıldığını, bin 446 kilometre uzunluğundaki köy yollarında çalışmaların sürdüğünü belirtti. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler ise Tunceli- Erzincan kara yolu üzerinde keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KAR YAĞIŞI SEVİNÇLE KARŞILANDI

Ovacık ilçesinde de kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, bazı köylerde yarım metreye ulaştı. İlçe merkezinde vatandaşlar küreklerle ev ve iş yerlerinin önünü temizledi. Kar yağışının önceki yıllara göre erken yağmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Ali Ekber Pektaş, "Kar yağmasına çok mutlu olduk. Kar çok eskiden bu zamanda yağardı. İnsanlar kardan dolayı evlerine, dükkanlarına bile zor giriyorlardı. Epeydir kar yılbaşına doğru yağıyor, bu sene erkenden yağdı. Böyle olmasına da sevindik, inşallah çok yağar. Kardan dolayı su bol olur, bereket olur, tarlalar verimli olur. Ondan dolayı kardan memnunuz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Kar Yağışı 202 Köy Yolunu Kapatırken Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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