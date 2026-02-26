Tunceli'de Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi - Son Dakika
Tunceli'de Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

26.02.2026 06:00
Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinin tamamında, Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde kar yağışına bağlı bazı olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Tunceli, Pülümür, Ovacık, Hozat

