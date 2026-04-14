Tunceli\'de Kayıp Gülistan Doku İçin Arama

14.04.2026 16:10
Tunceli'de mezarlık yanındaki alanda yapılan kazıda şüpheli bir boşluk tespit edildi.

MEZARLIK YANINDAKİ ALANDA KAZI YAPILMIŞ

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında yer alan ve İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli yer altı görüntüleme operatörü tarafından hazırlanan raporda, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 12 Ocak 2025'te Pertek ilçesi Koçpınar köyü girişindeki mezarlık yanında arama yapıldığı belirtildi. Raporda, koordinatları belirlenen bölgede yaklaşık 2 saat süren tarama çalışması gerçekleştirildiği, yapılan incelemelerde cihazın uyarı vermesi üzerine şüpheli bir boşluk tespit edildiği ifade edildi. Söz konusu boşluğun ise yaklaşık 1,60-1,70 metre uzunluğunda, 70-80 santimetre genişliğinde ve yaklaşık 80 santimetre derinliğinde olduğu, mezar görüntüsüne benzediği kaydedildi.

BOŞLUKTAN BELLİ BİR SÜRE SONRA CESET ÇIKARILMIŞ

Raporda ayrıca, tespit edilen boşluğa bir kişinin gömülmüş olabileceği, daha sonra da çıkarılmış olabileceği değerlendirmesine de yer verildi. Bu sürenin yaklaşık 1 ila 2 yıl arasında olabileceği belirtilirken, raporda boşlukta cesetle birlikte sırt çantası benzeri bir eşya ile silahın da gömülmüş olabileceği, bölgede oluşan oksitlenmenin de bu durumu desteklediği belirtildi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku, Tunceli, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

