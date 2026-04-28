Tunceli'de kayıp Gülistan Doku soruşturmasında baba-oğul arasındaki WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı - Son Dakika
Tunceli'de kayıp Gülistan Doku soruşturmasında baba-oğul arasındaki WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

28.04.2026 16:09
6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku'nun dosyasını yeniden inceleyen Başsavcı Ebru Cansu, kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ile tutuklu babası Celal Altaş arasındaki tehdit ve hakaret dolu yazışmaları gün yüzüne çıkardı.

Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, ABD'deki Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Dosyada tutuklu bulunan babası Celal Altaş ile oğlu arasındaki WhatsApp yazışmalarında, Umut Altaş'ın babasını 9 bin dolar göndermezse 'Savcı Hanımı arar, anlatırım her şeyi' diyerek tehdit ettiği görüldü.

HSK'nın 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan kadın başsavcılardan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını raftan indirdi. JASAT'tan özel ekip kuruldu, kaybolma gününe ait 70 KGYS ve 700 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Gülistan'ın kafeye geliş ve gidiş anları saniye saniye izlendi, HTS ve PTS çalışmaları yapıldı.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Erdoğan Elaldı 'kasten öldürme'den; Zeinal Abarakov, ailesi, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Gökhan Ertok, Şükrü Eroğlu 'suç delillerini gizleme'den; Ferhat Güven 'yağma'dan; eski başhekim Çağdaş Özdemir 'resmi belgeyi yok etme'den; Tuncay Sonel ise birden fazla suçtan tutuklandı.

Yazışmalarda baba-oğul birbirini suçluyor. Umut Altaş, babasından 9 bin dolar isterken, Celal Altaş oğluna 'şerefsiz' diye hitap ediyor. Umut, 'Beni Amerika'ya niye yolladığınızı anlatırım' diyerek tehdit ediyor. Celal Altaş ise yazışmayı savcıya göstereceğini ve kırmızı bülten çıkartacağını söylüyor. Yazışmaların ardından Celal Altaş'ın oğluna 'Günaydın babam, seni çok seviyorum' mesajı attığı ancak yanıt alamadığı belirtiliyor.

