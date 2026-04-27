Tunceli'de Kayyım Vali Dönemi İhaleleri Mercek Altında

27.04.2026 16:49
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in kayyımlık döneminde yapılan ihalelerin usulsüz olduğu iddiasıyla İçişleri Bakanlığı'na başvuruldu. Dönemin belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, ihalelerin adrese teslim yapıldığını öne sürdü.

Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli'de kayyım olarak görev yapan Vali Tuncay Sonel'in 2017-2020 arasında şehri keyfiyetle yönettiğini, ihaleleri usulsüz şekilde dağıttığını söyledi. Maçoğlu, belediye başkanı seçildikten sonra bu ihaleleri incelettiğini ve raporu İçişleri Bakanlığı'na sunduğunu belirtti.

Raporda, belediye hizmet binası, köprü ve peyzaj, iş makinesi kiralama, park, oyuncak alımı gibi ihalelerin 21/B maddesiyle, ilansız ve sadece iki firma davet edilerek yapıldığı; park ihalesinin iptal edilip daha düşük bedelle başkasına verildiği; oyuncak alımında yerel esnafın devre dışı bırakıldığı; üniversite öğrencilerine yasak olmasına rağmen burs verildiği gibi usulsüzlükler sıralandı.

Muş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’a kötü haber maçın başında geldi Galatasaray'a kötü haber maçın başında geldi
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi
Denizli’de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası 1 ölü, 1 yaralı Denizli'de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası; 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz Saray muhabirlerinin yemeğindeki dehşetin perde arkası: Saldırganın manifestosu ortaya çıktı Beyaz Saray muhabirlerinin yemeğindeki dehşetin perde arkası: Saldırganın manifestosu ortaya çıktı

16:59
TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde
TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi! Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde
16:58
Hakem Yasin Kol’un derbi notu belli oldu
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu
16:41
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
16:07
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
16:07
Arakçi ile görüşen Putin’den net mesaj: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
Arakçi ile görüşen Putin'den net mesaj: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
