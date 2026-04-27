Tunceli'de Kayyım Vali Dönemi İhaleleri Mercek Altında

Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli'de kayyım olarak görev yapan Vali Tuncay Sonel'in 2017-2020 arasında şehri keyfiyetle yönettiğini, ihaleleri usulsüz şekilde dağıttığını söyledi. Maçoğlu, belediye başkanı seçildikten sonra bu ihaleleri incelettiğini ve raporu İçişleri Bakanlığı'na sunduğunu belirtti.

Raporda, belediye hizmet binası, köprü ve peyzaj, iş makinesi kiralama, park, oyuncak alımı gibi ihalelerin 21/B maddesiyle, ilansız ve sadece iki firma davet edilerek yapıldığı; park ihalesinin iptal edilip daha düşük bedelle başkasına verildiği; oyuncak alımında yerel esnafın devre dışı bırakıldığı; üniversite öğrencilerine yasak olmasına rağmen burs verildiği gibi usulsüzlükler sıralandı.