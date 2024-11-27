Tunceli\'de Kayyum Atamasına Protesto: Tutuklu Sayısı 9\'a Yükseldi

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(TUNCELİ) - Tunceli Belediyesi'ne kayyum atanmasına yönelik protesto eyleminde polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vermesi ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınarak yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu kayyum olarak atandı.

Belediyeye kayyum atanmasına tepki amaçlı düzenlenen protesto eyleminde "polise mukavemet", "kamu malına zarar verme" ve "2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu'na muhalefet" suçlarında haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh hakimliğince tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

2 kişinin tutuklanmasıyla birlikte Tunceli Belediyesi'ne kayyum atanmasına yönelik düzenlenen protesto eylemine ilişkin tutuklu sayısı 9'a yükseldi.