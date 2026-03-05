Tunceli'de köprüden Munzur Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Adar K. idaresindeki otomobil, Mameki Köprüsü girişinde kontrolden çıkarak Munzur Çayı'na düştü.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla Adar K'yi halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtararak kıyıya getirdi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Adar K, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Köprüden Düşen Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?