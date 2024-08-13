Tunceli'de kümese giren koca engerek yılanı 2 tavuğu telef etti - Son Dakika
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Tunceli'de kümese giren koca engerek yılanı 2 tavuğu telef etti

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Tunceli'de bir kümese giren koca engerek yılanı 2 tavuğu telef etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan yılan, doğal ortamına geri bırakıldı.

13.08.2024 11:43
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Tunceli'de kümese giren koca engerek yılanı 2 tavuğu telef etti

TUNCELİ - Tunceli'de bir kümese giren koca engerek yılanı 2 tavuğu telef etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan yılan, doğal ortamına geri bırakıldı.

Olay merkeze bağlı Atlantı köyünde yaşandı. Bir vatandaşın kümesine giren zehirli koca engerek yılanı 2 tavuğu zehirleyerek telef etti. Kümese girince yılanı gören çiftçi, durumu Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yılan bulunduğu yerden alındı. Doğa koruma görevlisi Murat özel tarafından alınan yılan, daha sonra doğal ortamına geri bırakıldı.

Kaynak: İHA

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