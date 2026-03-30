Tunceli'de Mavi Kardelenler Açtı

Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle İksor Vadisi'nde mavi kardelenler açmaya başladı.

Kentte çetin geçen kışın ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla tabiat canlandı.

İksor Vadisi'nde de karların erimesiyle ormanlık alanlarda bilimsel adı "Scilla siberica" olan mavi kardelenler açtı.

Renkleriyle doğaya ayrı güzellik katan bu çiçekler, orman sümbülü, camışkıran ve sümbülcük olarak da isimlendiriliyor.

Yaklaşık bir haftalık ömre sahip çiçekler, doğa tutkunları ve fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.