Tunceli'de Mayın Temizleme Çalışmaları İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de Mayın Temizleme Çalışmaları İncelendi

Tunceli\'de Mayın Temizleme Çalışmaları İncelendi
17.07.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli Valisi Aygöl, Karşılar'da yürütülen mayın temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, kentin Karşılar bölgesinde yürütülen mayın temizleme çalışmalarını inceledi.

Aygöl, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay ile Karşılar bölgesini ziyaret etti.

Burada güvenlik güçleriyle bir araya gelen Aygöl, mayın temizleme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Aygöl, yaptığı konuşmada, özel ekipler tarafından alanda mayın taraması ve temizliğinin yapıldığını söyledi.

Karşılar bölgesinde 180 mayının temizlendiğini belirten Aygöl, "İlimizde bugüne kadar 3 bin 272 mayın temizlendi. Zamanında mayınlama yapıldı çünkü vatandaşlarımızı huzursuz eden ciddi bir terör baskısı ve tehdidi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere bütün bölgelerinde 'Terörsüz Türkiye'yi tartışıyoruz, konuşuyoruz. Şu anda dağlarımızda, ovalarımızda şehirlerimizde, ilçelerimizin her yerinde huzur hakim ve böyle bir tehdidin ortadan kaldırıldığını tespit ediyoruz." dedi.

???????Aygöl, İçişleri Bakanlığının talimatıyla mayınların tek tek temizlendiğine işaret ederek, "Bu bölgelerde vatandaşlarımız hayvancılık yapıyor, tarımla uğraşıyor ve bu şehir turizm alanında önemli. Buralar mayından temizlendikçe turizme açılmış olacak, hayvancılık ve tarımla uğraşan vatandaşlarımızın hizmetine açılmış olacak. Vatandaşlarımız için gerçekten çok tarihsel bir dönüm noktası yaşıyoruz. Rabbim huzurumuzu, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tunceli Valiliği, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Tunceli, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Mayın Temizleme Çalışmaları İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kremlin’den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
73 yaşına sahnede girdi Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz 73 yaşına sahnede girdi! Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Altın yatırımcısını kahreden grafik Altın yatırımcısını kahreden grafik

12:50
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da!
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
12:10
Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı “Gölge bakan“ gözaltında
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! "Gölge bakan" gözaltında
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 13:13:32. #7.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de Mayın Temizleme Çalışmaları İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.