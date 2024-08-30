Tunceli'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Tunceli'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Tunceli'nin Sütlüce bölgesi Baldan köyünde meşe ağaçlarıyla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına iş makineleri, tırmık, kazma ve küreklerle müdahale edilirken, Emniyet Müdürlüğüne ait 2 TOMA da destek verdi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü.

30.08.2024 20:17
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Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Sütlüce bölgesi Baldan köyünde meşe ağaçlarıyla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makinelerinin yanı sıra tırmık, kazma ve küreklerle yangına müdahale etti.

Emniyet Müdürlüğüne ait 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da çalışmalara destek verdi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA

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