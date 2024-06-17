Tunceli'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı

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Tunceli'de otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 21 AAJ 044 plakalı otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolunun 20. kilometresinde elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan ve yaralanan M.A, Ş.Ö. ve D.Ö. sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.