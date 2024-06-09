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Tunceli'de polis, YKS'ye geç kalan adaylar için seferber oldu

TUNCELİ - Tunceli'de polis ekipleri, YKS'ye geç kalan adaylar için seferber oldu.

Tunceli'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye geç kalan, kimliğini kaybeden gençler, polis ekiplerinin yardımıyla sınava yetişti. Sınava yetiştirilen bir öğrencinin "polis olmak için giriyorum" demesi ekipleri gülümsetti. Tunceli'de, İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, kentte YKS'ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan adaylar için seferber oldu. Munzur Üniversitesi kampüs ve şehirdeki diğer okullarda YKS'ye girecek adaylara sınav salonlarına ulaşmaları konusunda yardımcı olan ekipler, sınava geç kalma riski bulunan adayları sınav yerine yetiştirdi.

Kimliğini kaybeden bir öğrencinin de geçici kimlik çıkarmasına yardım eden polis ekipleri, öğrencinin sınav saatinden önce okuluna yetişmesini sağladı.