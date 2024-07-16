Tunceli'de şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz anıldı

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Tunceli'de 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'deki kabri başında anıldı.

Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017'de toprağa verilen Necmettin öğretmen için Torul ilçesi Demirkapı köyündeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Şehit öğretmenin mezarını ailesinin yanı sıra Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz ve diğer ilgililer ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından katılımcılar şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

Vali Tanrısever, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ülke gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunmak isterken PKK'lı teröristler tarafından şehit edildiğini söyledi.

Tanrısever, "Aradan yedi yıl geçti. Ancak ne acımız geçti, ne acımız ne de kinimiz dindi. Acımız da taze, PKK terör örgütüne karşı olan kinimiz de taze. Tüm güvelik kuvvetlerimiz ülkemizde terörün ayak bastığı her yeri temizlediği gibi, tüm coğrafyada temizleyeceği, sınırlarımız ötesinde bize yönelik tehlikeleri de temizleyince gönlümüze su serpmiş olacak." diye konuştu.

Şehit babası Hamit Yılmaz ise Necmettin Yılmaz'ın şehadet şerbetiyle taçlanma hissinin yüreğinde hep olduğunu aktararak, "Rabbim dualarını kabul etti. Ne mutlu bizlere ki şehit babasıyım." dedi.

Yılmaz, "Tüm askeri personele, güvenlik güçlerimizin hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yurdun farklı noktalarındalar ve hepimizin kalbi onlarla birlikte." diye konuştu.