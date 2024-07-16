Tunceli'de şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'de şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz anıldı

Tunceli'de 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'deki kabri başında anıldı.

16.07.2024 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'deki kabri başında anıldı.

Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017'de toprağa verilen Necmettin öğretmen için Torul ilçesi Demirkapı köyündeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Şehit öğretmenin mezarını ailesinin yanı sıra Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz ve diğer ilgililer ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından katılımcılar şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

Vali Tanrısever, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ülke gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunmak isterken PKK'lı teröristler tarafından şehit edildiğini söyledi.

Tanrısever, "Aradan yedi yıl geçti. Ancak ne acımız geçti, ne acımız ne de kinimiz dindi. Acımız da taze, PKK terör örgütüne karşı olan kinimiz de taze. Tüm güvelik kuvvetlerimiz ülkemizde terörün ayak bastığı her yeri temizlediği gibi, tüm coğrafyada temizleyeceği, sınırlarımız ötesinde bize yönelik tehlikeleri de temizleyince gönlümüze su serpmiş olacak." diye konuştu.

Şehit babası Hamit Yılmaz ise Necmettin Yılmaz'ın şehadet şerbetiyle taçlanma hissinin yüreğinde hep olduğunu aktararak, "Rabbim dualarını kabul etti. Ne mutlu bizlere ki şehit babasıyım." dedi.

Yılmaz, "Tüm askeri personele, güvenlik güçlerimizin hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yurdun farklı noktalarındalar ve hepimizin kalbi onlarla birlikte." diye konuştu.

Kaynak: AA

Necmettin Yılmaz, Gümüşhane, Tunceli, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz anıldı - Son Dakika


13:14 AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğim AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim
12:20 Yurt dışı çıkış harcına büyük zam 150 liradan 500 liraya çıkartıldı Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
12:11 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi
11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
12:46 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı
12:05 Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar Çocukların kimde kalacağı belli oldu Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
11:37 Yıkımı durdurmak için cinsel ilişki teklif eden müdürden ’’Boşboğaz’’ savunması Yıkımı durdurmak için cinsel ilişki teklif eden müdürden ''Boşboğaz'' savunması
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:17 Gümüşhane’de korkunç kaza Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 13:41:02. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement